WhatsApp изменил одну из самых полезных функций
Новейшая бета-версия WhatsApp уже доступна для скачивания.
Фото : из открытых источников12 марта 2018, 23:05
Разработчики WhatsApp усовершенствовали функцию удаления сообщений. Теперь пользователи смогут удалять послания с чужих устройств в течение одного часа и восьми минут. Об этом пишет MSPoweruser.
Ранее в WhatsApp можно было удалять сообщения не позднее восьми с половиной минуты после отправки, однако владельцы аккаунтов нашли лазейку в этом правиле. Чтобы удалить любое послание, достаточно было перевести смартфон в режим офлайн или воспользоваться хакерской программой.
Новейшая бета-версия WhatsApp уже доступна для скачивания.
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