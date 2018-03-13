Премьер Британии поставила ультиматум России

Мэй заявила, что экс-офицера ГРУ отравили разработанным в России веществом.

Бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили веществом "разработанного Россией типа". Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, пишет РИА Новости.

"Он входит в группу нервно-паралитических веществ, известен как "Новичок", — уточнила политик.

По ее словам, данные основаны на позитивной реакции проб.

"Либо речь шла о прямом действии российского государства против нашей страны. Либо же российское правительство утратило контроль над потенциально катастрофически опасным нервно-паралитическим веществом и допустила его попадание в чужие руки", — отметила она.

По словам Мэй, министр иностранных дел страны вызвал российского посла и попросил его объяснить, какой из вариантов имел место. Также, по ее словам, послу сообщили, что Россия должна раскрыть программу "Новичок".

Также она напомнила о мерах, принятых Соединенным королевством после отравления бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда страна выслала российских дипломатов и приостановила сотрудничество спецслужб. "Великобритания готова принять гораздо более серьезные меры в отношении России", — отметила премьер, пояснив, что вопрос о поддержании обычных отношений не стоит.

Мэй добавила, что если Москва не даст "заслуживающего доверия" ответа, Лондон приравняет это к акту незаконного применения силы против страны.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявление премьер-министра назвали "цирковым шоу в британском парламенте".

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