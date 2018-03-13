В алматинском общежитии загорелась комната, эвакуировали 230 человек
Пожар был оперативно потушен.
Фото : из открытых источников13 марта 2018, 00:24
Вечером в понедельник, 12 марта, в Алматы произошел пожар в общежитии, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.
Как рассказали в ведомстве, вызов на пульт 101 поступил в 23:16. Сообщили о горении общежития по адресу: Бостандыкский район, ул. Габдуллина, 2.
Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 6 минут, в 23:22 часов. Как выяснилось, произошло горение комнаты на 3 этаже 4-го общежития.
Эвакуировано 230 человек. Площадь пожара составила 18 кв. м.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений. Для тушения пожара персонал общежития использовал внутренние пожарные краны.
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