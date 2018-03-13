В Кокпекты на школьников рухнул потолок класса
Два третьеклассника получили ушибы и ссадины.
Фото : 24.kz13 марта 2018, 00:44
В школе села Кокпекты Карагандинской области во время урока на учащихся с потолка обрушился двухметровый кусок штукатурки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Хабар 24.
Два третьеклассника получили ушибы и ссадины. Госпитализация детям не понадобилась. Им обработали раны и отправили домой.
ЧП произошло на третьем уроке, когда в классе находились 20 человек. Потолок уже заштукатурили, чтобы завтра продолжить проводить занятия.
Здание школы капитально не ремонтировалось уже больше полувека.
Гаухартас Жаймина, директор СОШ с. Кокпекты:
- Вообще, конечно, требуется ремонт фасада, крыши. С 1964 года школа, уже 54 года ремонта капитального не было. Текущий ремонт каждый год. Из областного управления приехала комиссия, осмотрела школу. В дальнейшем будет ремонт
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908287-ec1cdb7ad6d648d53ed371c550a93412
Сейчас читают
Загрузка...