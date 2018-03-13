В Кокпекты на школьников рухнул потолок класса

Два третьеклассника получили ушибы и ссадины.

В школе села Кокпекты Карагандинской области во время урока на учащихся с потолка обрушился двухметровый кусок штукатурки, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал Хабар 24.

Два третьеклассника получили ушибы и ссадины. Госпитализация детям не понадобилась. Им обработали раны и отправили домой.

ЧП произошло на третьем уроке, когда в классе находились 20 человек. Потолок уже заштукатурили, чтобы завтра продолжить проводить занятия.

Здание школы капитально не ремонтировалось уже больше полувека.

Гаухартас Жаймина, директор СОШ с. Кокпекты:

- Вообще, конечно, требуется ремонт фасада, крыши. С 1964 года школа, уже 54 года ремонта капитального не было. Текущий ремонт каждый год. Из областного управления приехала комиссия, осмотрела школу. В дальнейшем будет ремонт

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