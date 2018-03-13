В Германии на 97-м году жизни умер «бухгалтер Аушвица»

В 2015 году Грёнинга приговорили к четырём годам по обвинению в причастности к убийствам 300 тыс. человек в лагере Аушвиц.

В пятницу, 9 марта, в больнице в возрасте 96 лет умер нацистский преступник Оскар Грёнинг, известный как бухгалтер концентрационного лагеря Аушвица. Об этом сообщает RT со ссылкой на Spiegel.

Соответствующее письменное уведомление поступило в прокуратуру Ганновера от адвоката Грёнинга. При этом в инстанции пока не получили свидетельство о его смерти.

В июле 2015 года Грёнинг был приговорен к четырем годам заключения за причастность к убийствам 300 тысяч человек в "Аушвице", пишет РИА Новости. Защита Грёнинга пыталась обжаловать приговор. В августе прокуратура Ганновера признала его достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания. В конце ноября высший земельный суд в Целле подтвердил, что Грёнинг может отбывать срок в тюрьме, несмотря на возраст. Суд посчитал, что государство обязано обеспечить равное отношение ко всем приговоренным, а особые нужды Грёнинга "могут быть удовлетворены соответствующими мерами предосторожности".

В конце января прошение о помиловании 96-летнего Грёнинга было отклонено прокуратурой. В конце декабря 2017 года конституционный суд Германии отказал в рассмотрении жалобы Грёнинга, который просил об отсрочке заключения.

Грёнинг работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь. В ходе судебного процесса Грёнинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.

"Аушвиц-Биркенау" — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940–1945 годах у города Освенцим в Польше, в 60 километрах к западу от Кракова. Около 1,4 миллиона человек, из них около 1,1 миллиона евреев, были убиты в "Аушвице" в 1941–1945 годах. "Аушвиц-Биркенау" был крупнейшим и наиболее долго существовавшим нацистским лагерем уничтожения, а потому стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками — этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

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