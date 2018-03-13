Генпрокуратура Украины приостановила следствие по делу Саакашвили

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решением остановить уголовное производство ГПУ признала необоснованность обвинений.

Расследование дела в отношении экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приостановлено. Об этом говорится в постановлении Генпрокуратуры, распространённом пресс-службой партии «Движение новых сил», лидером которой является политик, передает RT.

«Королевству Нидерланды был направлен запрос о предоставлении международной правовой помощи для выполнения процессуальных и следственных действий с участием Саакашвили. В соответствии с УПК досудебное расследование может быть остановлено после сообщения лицу о подозрении в случае, если имеется необходимость выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества», — отмечается в документе.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что решением остановить уголовное производство ГПУ признала необоснованность обвинений.

«В действиях Генпрокуратуры также усматривается формализм в данной ситуации, который заключается в том, что подозреваемого сначала выбрасывают за пределы Украины, вопреки законодательству, и затем просят о международном сотрудничестве, но, чтобы не потерять авторитет в обществе, дело решили «заморозить» на неопределённое время», — сказал адвокат.

Он также заверил, что защита Саакашвили будет требовать не приостановки, а закрытия уголовного дела.

Ранее защита Михаила Саакашвили подала ходатайство о вызове украинского президента Петра Порошенко в Верховный суд в качестве свидетеля по делу о гражданстве экс-губернатора.

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