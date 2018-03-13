О требованиях к программным продуктам, используемым в сфере таможенного дела

Согласно Кодексу РК от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (далее - Кодекс) таможенные операции могут совершаться с использованием информационных систем и информационно-коммуникационных технологий таможенных органов, декларантов и иных заинтересованных лиц, а также информационных систем государственных органов (организаций) государств - членов Евразийского экономического союза в рамках информационного взаимодействия.

При этом статьей 439 Кодекса установлено, что требования, которым должны соответствовать программные продукты, используемые декларантами или лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, для представления документов и сведений, предусмотренных Кодексом, устанавливаются уполномоченным органом.

В соответствии с этим, приказом Министра финансов РК от 23 февраля 2018 года № 266 утверждены следующие требования к программным продуктам, используемым декларантами или лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела:

1) содержание нормативно-справочной информации, обновляемой из электронных справочников и классификаторов, размещаемых на официальном интернет-ресурсе, веб-портале уполномоченного органа в сфере таможенного дела;

2) соответствие структуре и формату электронных копий таможенных документов, установленных в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза;

3) соответствие требованиям информационной безопасности согласно Постановлению Правительства РК от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности».

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Наряду с этим признается утратившим силу приказ Министра финансов РК от 30 марта 2015 года № 230 «Об утверждении требований к программным продуктам, используемым декларантами или лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, для представления документов и сведений, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан».