Касательно определения даты поставки/передачи товаров по договорам о госзакупках

Министерство финансов РК сообщает, что в соответствии с пунктом 426 Правил осуществления государственных закупок, утвержденных приказом Министра финансов от 11 декабря 2015 года № 648 (далее - Правила), исполнение договора о государственных закупках при поставке товаров осуществляется в следующей последовательности:

1) доставка товара в пункт назначения товара с предоставлением оригинала накладной;

2) оформление поставщиком акта приема-передачи товара посредством веб-портала с прикреплением электронной копии накладной, подтверждающий факт доставки товара;

3) приемка товара заказчиком.

4) оформление электронного счета-фактуры, выписанного посредством информационной системы электронных счетов-фактур, в соответствии с Правилами документооборота счетов-фактур, выписываемых в электронной форме;

5) оплата заказчиком за поставленный товар.

При этом, согласно пунктам 5.3. и 5.4. Типового договора о государственных закупках товаров, поставка считается поставленной при условии полной передачи поставщиком заказчику товара в точном соответствии требованиям, указанным в технической спецификации (приложение 2 к Договору).

При соблюдении данных условий, датой поставки/передачи товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

Таким образом, поставка товара считается поставленной при условии соблюдения вышеуказанных требований Правил. При этом, датой поставки/передачи товара считается дата направления поставщиком посредством веб-портала заказчику акта приема-передачи товара.

При этом, датой направления считается дата подписания поставщиком акта приема-передачи товара (-ов).