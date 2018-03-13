"Арлан" прошел в полуфинал чемпионата РК по хоккею с шайбой

В шестом матче 1/4 финала хоккеисты "Арлана" одержали уверенную победу со счетом 6:2 над павлодарским "Иртышом" и вышли в полуфинал чемпионата Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на arlanclub.kz.

Общий счет серии - 4:2.

ХК Арлан - ХК Иртыш 6-2 (3-1, 1-1, 2-0)

1-0 - Бурделев (Воробьев, Боровиков) - 06-47

1-1 - Качулин (Клемешов, Гасников) - 09-06

2-1 - Боровиков (Смольянинов, Пуголовкин) - 10-19

3-1 - Акользин - 16-31

4-1 - Акользин (Смольянинов, Пуголовкин) - 22-37

4-2 - Беляев (Полещук, Архипов) - 36-25

5-2 - Бурделев (Воробьев) - 48-44

6-2 - Потайчук (Савенков, Киселев) - 52-33

вратари: Демидов - Короваев.