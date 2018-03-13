"Арлан" прошел в полуфинал чемпионата РК по хоккею с шайбой
13 марта 2018, 06:00
Общий счет серии - 4:2
В шестом матче 1/4 финала хоккеисты "Арлана" одержали уверенную победу со счетом 6:2 над павлодарским "Иртышом" и вышли в полуфинал чемпионата Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на arlanclub.kz.
Общий счет серии - 4:2.
ХК Арлан - ХК Иртыш 6-2 (3-1, 1-1, 2-0)
1-0 - Бурделев (Воробьев, Боровиков) - 06-47
1-1 - Качулин (Клемешов, Гасников) - 09-06
2-1 - Боровиков (Смольянинов, Пуголовкин) - 10-19
3-1 - Акользин - 16-31
4-1 - Акользин (Смольянинов, Пуголовкин) - 22-37
4-2 - Беляев (Полещук, Архипов) - 36-25
5-2 - Бурделев (Воробьев) - 48-44
6-2 - Потайчук (Савенков, Киселев) - 52-33
вратари: Демидов - Короваев.
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