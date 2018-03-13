Алматинка спасла жизнь пассажирке на борту самолета

Медик призналась, что критические ситуации ее не пугают, а алгоритм действий для спасения чьей-то жизни отточен годами опыта.

Жительница Алматы Шолпан Джанабылова спасла молодую пассажирку от гипертонического криза на борту самолета рейса Z9-2025 авиакомпании Bek Air, летевшего из Алматы в Актау. Инцидент произошел 11 марта. Как позже призналась сама "сердечница", она состоит на учете у врача и всегда имеет при себе необходимые медикаменты, но именно в день перелета лекарства с собой не взяла, передает Zakon.kz со ссылкой на ИнАктау.

Женщине стало плохо примерно через два часа после взлета. Сначала бортпроводники попросили у пассажиров лекарства, а через двадцать минут искали на борту медика. По счастливой случайности, этим же рейсом летела врач-невропатолог из Алматы Шолпан Джанабылова, которая незамедлительно кинулась на помощь.

По словам медика, счет шел на минуты - у женщины случился гипертонический криз. Для Шолпан Джанабаевой спасение больного в воздухе было впервые, но она не растерялась. Благодаря оперативным действиям медика жизнь женщины была спасена.

"В аптечке из необходимых лекарств был только Аспирин, который я ей дала, чтобы кровь стала жиже. Потом я поставила ей внутримышечно Димедрол, он у меня с собой был. После этого женщина успокоилась и пришла в норму", - рассказала невропатолог.

Медик призналась, что критические ситуации ее не пугают, а алгоритм действий для спасения чьей-то жизни отточен годами опыта.

"Мне было совершенно не страшно. В силу нашей профессии, мы часто работаем в критических ситуациях. На моих глазах было очень много таких случае. Сама больная была больше напугана", - добавила Шолпан Джанабылова.

Работает героиня в больнице неотложной скорой медицинской помощи города Алматы уже семь лет. В Актау она прилетела к родителям на день рождения, но держала свой приезд в тайне, чтобы сделать им сюрприз.

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