В Алматинской области массово вырезают аппендиксы у детей и взрослых

Причина одновременного воспаления аппендикса у детей пока неизвестна.

В Алматинской области у учеников и учителей одной школы одновременно воспалились аппендиксы. В селе Ташкенсаз уже месяц – это главная проблема. Местные жители уверяют, с февраля в районной больнице прооперировали больше тридцати человек. Но, по официальной информации, заболевших в два раза меньше, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

Жители уверяют, все приступы аппендицита в селе заканчиваются операцией. За последний месяц они насчитали больше тридцати случаев хирургического вмешательства. Мира Заитова преподает в этой школе. Женщина, как и многие ее ученики и коллеги, перенесла операцию по удалению аппендикса. А совсем недавно под нож попал и ее сын.

Однако в больнице беспокойства сельчан не разделяют. Врачи заверили, о массовом воспалении аппендикса не может быть и речи. Ведь по официальным данным, прооперированных 16 человек, а вовсе не 30.

- Ситуация не критическая. Это обычное явление. В сутки примерно у нас, в центральной районной больнице, поступает от пяти до семи человек. Половина также дети и взрослые. Это не инфекционное заболевание. Это относится к заболеваниям острым хирургическим заболеваниям, прокомментировал зам. главврача центральной районной больницы Енбекшиказахского района Алматинской области Дидар Айтжанов.

Причина одновременного воспаления аппендикса у детей пока неизвестна. В школе уверяют, после обращений родителей еду и воду в учебном заведении проверяли санэпидемиологи. Ничего подозрительного специалисты не нашли. Потому в администрации считают, что массовые операции - просто совпадение.

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