Директор батутного центра в Алматы, где погибли студенты, просит не лишать его свободы

Экс-бизнесмена Даурена Туякова судят за нарушение требований пожарной безопасности, недобросовестное отношение к обязанностям и причинение смерти по неосторожности.

Директор алматинского батутного парка, где в страшном пожаре погибли пятеро студентов, выступил с последним словом в суде. Даурен Туяков частично признал вину, раскаялся и попросил не лишать его свободы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

- Отсидев 10 месяцев, я очень много понял для себя, сделал для себя какие-то выводы. Эта вина моя в большей степени от нехватки моего опыта, от того, что был молодой. Конечно, никто не застрахован, как в моем случае. Какие-то недочеты были. Что-то недосмотрел, не углядел. За это я прошу меня простить и понять, - покаялся Даурен Туяков.

Экс-бизнесмена Даурена Туякова судят за нарушение требований пожарной безопасности, недобросовестное отношение к обязанностям и причинение смерти по неосторожности. Вместе с ним на скамье подсудимых сварщик Александр Жук, который в тот роковой день был на смене. Ему тоже предъявлены обвинения. Мужчина признал вину частично. Прокурор запросил для обоих по пять лет заключения. Напомню, пожар случился полтора года назад. Пламя охватило готовящийся к открытию батутный парк. Из-за нарушений техники безопасности погибли пятеро студентов, которые в летние каникулы подрабатывали на стройке, а также бригадир сварщиков. Его признали виновным в трагедии.

- Не моя вина, что не сработал ни один огнетушитель. Не сработала пожарная система. Были закрыты эти злосчастные двери. Если бы те парни, которые со мной в окно выпрыгивали, хотя бы сказали, что где-то люди… Я даже не знал, что эти парни находятся там, внутри. Я бы приложил все усилия, чтобы они там не остались. Может быть, были бы живы, - сказал Александр Жук.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!