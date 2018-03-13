Как в Мангистауской области отметят праздник Амал

В этот день запланировано проведение Аламан байги на 25 км, а также национальных игр, в частности, аударыспак.

В Мангистауской области весной традиционно отмечается праздник Амал. Празднование в текущем году пройдет на республиканском уровне, передает МИА «Казинформ».

Отмечать Амал начинают 13 марта. Основные праздничные мероприятия пройдут в культурном комплексе «Отпан тау», расположенном в 100 км от города Актау. Здесь будет возведен юрточный городок, также будут организованы скачки, состязания борцов, концерты традиционных исполнителей.

В этот день запланировано проведение Аламан байги на 25 км, а также национальных игр, в частности, аударыспак.

Днем состоится концерт с участием победителей мегапроекта «Мен қазақпын», а вечером выступят жыршы, в числе которых известные исполнители: А. Комеков, А. Ельшибаев, А. Сарин, Ш. Сулейменов, Н. Жанаманов, О.Айниязов, этнографический коллектив «Алтыбақан».

В 8 часов вечера будет зажжен костер единства. 14 марта пройдет концерт с участием фольклорного ансамбля «Отпан», а также артистов областной филармонии. В этот же день состоится выставка ремесленников, а также ярмарка рукоделия интеллектуальной школы им. Н. Назарбаева города Актау и соревнования по национальным видам спорта - кокпар, қазақ күресі. Для желающих посетить празднества будет организован транспорт с районных центров и городов Жанаозен и Актау.

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