За убийство брата осудили пожилого иностранца в Алматинской области

Назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

В Панфиловском районе Алматинской области осудили 75-летнего гражданина Узбекистана, задержанного полицейскими по подозрению в убийстве жителя Жаркента, передает МИА "Казинформ".

Преступление произошло в октябре 2017 года. Как сообщили в областном ДВД, в одном из частных домов Жаркента было обнаружено тело пожилого мужчины с признаками насильственной смерти. На месте происшествия полицейские задержали одного из близких родственников потерпевшего, который в ходе расследования дал признательные показания в совершении тяжкого преступления.

«Подозреваемым оказался гражданин Узбекистана, 1942 года рождения, являющийся родным братом потерпевшего. Как выяснилось, мужчина приехал погостить к родным и во время пьяного застолья забил насмерть хозяина дома. По факту было проведено расследование, предусмотренное ч.3 ст.106 УК РК, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека», - рассказали в областной полиции.

В суде собранные по факту доказательства оказались достаточны для подтверждения вины подсудимого. Приговором Панфиловского районного суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

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