Курсанта Военного института зарезали во время драки

Главный фигурант приговорен к 11 годам.

Специализированным межрайонным военным судом по уголовным делам оглашен приговор в отношении курсанта Военного института Национальной гвардии РК Тлектесова Ф. за совершение умышленного убийства, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

Согласно материалам уголовного дела, 7 сентября 2017 года около 14.30 часов около уличного (полкового) туалета, расположенного на территории Военного института Нацгвардии РК, расположенного в Петропавловске, сержант Омар, курсанты Рапиев и Раш согласились оказать содействие курсанту Тлектесову в применении насилия, связанного с унижением чести и достоинства в отношении курсанта Байгужина из-за происшедшего в тот же день незначительного конфликта между последним и Тлектесовым.

Для пресечения неуставных отношений между военнослужащими к этой группе людей подошли курсанты Турсын, Жумабай, Аукенов и Жолдыбаев.

В ходе словесной перепалки, перешедшей в драку, Тлектесов имеющимся при нем охотничьим ножом нанёс два удара в грудь курсанту Турсын. В результате пострадавший скончался от проникающего колото-резаного ранения грудной клетки.

Помимо этого в ходе драки Тлектесов совместно с Омар, курсантами Рапиевым и Раш, нарушая уставные правила взаимоотношений между военнослужащими, нанесли телесные повреждения курсантам Аукенову, Байгужину, Жумабай и Жолдыбаеву. В результате, потерпевшим были причинены легкий вред здоровью.

"Приговором суда главный фигурант уголовного дела Тлектесов признан виновным по ст.99 ч.1, ст.440 ч.3 п.п.1,2, ст. 451 ч.1 УК РК и с применением ст. 58 УК РК окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.

Омар Т. признан виновным по ст.28 ч.5 ст.440 ч.3 п.п.1,2 и ст.451 ч.1 УК РК и с применением ст. 58 УК РК окончательно ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. На основании ст.63 УК РК наказание назначено условно.

Рапиев Н. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.440 ч.3 п.2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. На основании ст. 63 УК РК наказание назначено условно.

Рәш Ғ. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.440 ч.3 п.п.1,2 УК РК и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 8 месяцев. На основании ст. 63 УК РК наказание назначено условно.

Приговор не вступил в законную силу.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!