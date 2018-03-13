Двое казахстанцев проведут 32 года в российской тюрьме за сбыт героина

Каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы.

В Омске вынесен приговор двум казахстанцам, 35 и 32 лет, обвиняемым в контрабанде 3 килограммов героина и покушении на его сбыт, передает Zakon.kz со ссылкой на Омск-Информ.

Казахстанцы прибыли в Омскую область через границу по территории Черлакского района на автомобиле «ВАЗ-21043». В багажнике «четверки» они и спрятали наркотическое средство. Впоследствии его расфасовали по пластиковым бутылкам и намеревались сбыть в Омске.

Как сообщили в пресс-службе УМВД, судом за совершение этих преступлений каждому из обвиняемых назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

Также сообщается о казахстанцах незаконно перешедших границу.

В Омской области задержали двух жителей Казахстана. По данным региональной прокуратуры, 14 февраля они, зная о запрете на въезд в Россию, пешком незаконно пересекли государственную границу РФ в Одесском районе. Задержание прошло в селе Орехово.

На мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору). Суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование находится на контроле в прокуратуре области.

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