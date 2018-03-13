Судейство в бое казахстанского боксера вызвало удивление у российских комментаторов
13 марта 2018, 09:30
Эти игры на свою публику. Я не знаю, для чего это делается - Скрипко.
Решение судей о присуждении победы россиянину Шигабутдину Алиеву вызвало удивление у российских комментаторов, передает Sports.kz.
Шигабутдин Алиев выступил на ринге против казахстанца Нурсултана Аманжолова в супертяжелой весовой категории. Негодование болельщиков вызвало судейство - победа по очкам досталась Алиеву, хотя Аманжолов дважды отправлял россиянина в нокдаун. Комментаторы этого боя были также в замешательстве.
Результаты этой встречи позже прокомментировал известный эксперт Борис Скрипко.
- В тяжелом весе - там был нокаут чистый, надо было считать. Был удар по печени. Судья сначала полчаса уговаривал российского боксера подняться, потом решил счет открыть. Там чистый нокаут. Ну, и первый бой тоже, на мой взгляд, выиграл ваш парень. В общем, как всегда, — эти игры в любительском боксе... Я все больше и больше в нем разочаровываюсь. Никакие реформы, ничего не помогает. Правда, этот матч ничего не решал, потому что две лучшие команды все равно проходят дальше в плей-офф. Но, эти игры на свою публику... Я не знаю, для чего это делается, честно говоря. Мне было неприятно все это видеть, - рассказал порталу Скрипко.
Акции
Комментарии Правила комментирования
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript