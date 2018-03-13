Химическая кастрация педофилов может быть не эффективной

Норма о химической кастрации педофилов в Казахстане действует с начала года.

Страна потратит миллионы на препарат с временным эффектом. Защитит ли детей химическая кастрация педофилов и не станет ли она фатальной для здоровья "пациентов"? Ответы на эти вопросы искала корреспондент Sputnik Казахстан и наткнулась на любопытные факты.

Норма о химической кастрации педофилов в Казахстане действует с начала года. Первыми применить этот метод смогут в Актау, так как в сентябре у одного из осужденных истекает срок отбывания наказания. Но врачи предупреждают: химическая кастрация — не панацея от сексуального насилия.

Что такое химическая кастрация

Химическая кастрация – это прием препаратов, снижающих половое влечение. Проводится на основании решения суда медицинской организацией. Антиандрогенные вещества снижают концентрацию половых гормонов, а сам метод исключает хирургическое вмешательство.

Эффект от применения таблеток временный. После прекращения приема препаратов, например, уровень тестостерона, — гормона, отвечающего за половое влечение, — в организме мужчины вернется к норме.

В Казахстане химическую кастрацию собираются применять при помощи препарата "Ципротерон".

Как будет проходить процедура в Казахстане

За полгода до освобождения осужденного, суд будет назначать судебно-психиатрическую экспертизу. Специалисты должны понять, есть ли у готовящегося к выходу на свободу преступника психические отклонения и склонности к сексуальному насилию.

Сотрудники госпиталей в колониях не реже одного раза в полгода после первой процедуры химической кастрации будут определять уровень гормонов, проводить общеклинические анализы и прочие обследования.

После того, как осужденные отбудут срок, за ними устанавливается административный надзор от шести месяцев до трех лет с последующей постановкой на профилактический полицейский учет.

По официальным данным, в учреждениях уголовно-исполнительной системы для проведения химической кастрации закреплено более 170 медицинских работников. И только суд сможет выдать решение о назначении, продлении, изменении или прекращении химической кастрации по результатам экспертизы.

Сколько выделено денег

На медобеспечение осужденных из республиканского бюджета на 2018–2020 годы предусмотрены 2 миллиарда 345 миллионов тенге. Сюда входят и расходы на химическую кастрацию – 57 миллионов 855 тысяч тенге.

Только в этом году на химкастрацию выделено 9 миллионов 629 тысяч тенге. Из них в Карагандинскую область уйдут 1,9 миллиона тенге, а меньше всего денег направят в Атыраускую область (121 тысяча тенге). Алматы получит 512 тысяч тенге, Астана — более 1,4 миллиона тенге.

Но региональный директор международной тюремной реформы PRI в Центральной Азии Азамат Шамбилов не в восторге от миллионных трат государства.

"Я думаю, что эти деньги можно было бы потратить на применение альтернативных мер наказания. Создать электронные браслеты, чтобы ограничить радиус перемещения данного человека. Также можно было потратить на усилие службы пробации, она была создана, но не развивается", — поделился со своим мнением Азамат Шамбилов с корреспондентом Sputnik Казахстан. И у него есть аргументы.

Какой смысл?

Когда-то в своем ответе на депутатский запрос Загипы Балиевой премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что химкастрация "предполагает длительный регулярный прием лекарств лицом в местах заключения и после освобождения из мест лишения свободы, по месту жительства в прикрепленной организации здравоохранения".

Таким образом, химическая кастрация будет исполняться и по месту отбывания срока заключения, что, по мнению правозащитника Азамата Шамбилова, ожидаемого эффекта не принесет. Он уверен, что нужно, в первую очередь, изучать психическое состояние осужденных, а не тратить деньги на ветер.

"Нет необходимости в химической кастрации во время отбывания наказания человеком в тюрьме. Он и так полностью изолирован от общества и не представляет общественной опасности. Химическая кастрация и некоторые другие виды работ с этой категорией людей должны применяться по освобождению. Я думаю, что это лишняя трата государственных денег (применение в местах лишения свободы – прим.). Препарат ведь недешевый", — прокомментировал Шамбилов.

По правилам применения химкастрации в Казахстане, "Ципротерон" вводится с периодичностью, определенной инструкцией к медицинскому применению данного лекарственного средства. Целесообразность применения препарата можно поставить под сомнение, поговорив с практикующими врачами, которые хорошо с ним знакомы.

Дело в том, что "Ципротерон" вовсю используют при лечении неоперабельного рака простаты. По словам уролога-андролога Анастасии Оспановой, как правило, курс лечения в последнем случае – шесть месяцев. При отмене препарата, он полностью выводится из организма через трое суток.

"Мы назначаем этот препарат онкологическим пациентам как вспомогательную терапию. Нет данных о том, что пациент будет обречен на пожизненное применение, так как таких исследований не проводилось, в литературе этого нет. Везде терапия описывается как временная. Но я думаю, что если печень здорова и терапию пациент переносит хорошо, то препарат можно принимать и длительно. Другой вопрос, возможно, произойдет переосмысление ценностей у человека, и он одумается. Может быть, на это и рассчитывают те, кто вводит химическую кастрацию", — поделилась со Sputnik Казахстан врач Оспанова.

Кроме краткосрочного действия, у препарата есть и другой неожиданный минус.

Побочные эффекты

Препарат "Ципротерон", по словам Оспановой, метаболизируется в печени и в редких случаях может привести к инвалидизации. При длительном применении (более шести месяцев) он может нарушить функции печени вплоть до образования доброкачественных и злокачественных опухолей, правда, в очень редких случаях.

"Среди побочных эффектов — возможно увеличение массы тела, подавление сперматогенеза, гинекомастия (увеличение груди), беспокойство, депрессия, усталость, ухудшение способности к концентрации внимания, в отдельных случаях при применении в высоких дозах — нарушения функции печени, при быстром введении возможны кашель, одышка", — прокомментировала Оспанова.

При применении препарата у мужчин снижается способность к оплодотворению, которая восстанавливается только через три или четыре месяца после прекращения лечения. Больные с органическими нарушениями головного мозга и психическими болезнями, страдающие сексуальными нарушениями, обычно резистентны, то есть, не поддаются лечению "Ципротероном".

Подавлять действие ципротерона можно вполне доступными средствами: противогрибковыми мазями, антибиотиком для лечения туберкулеза и алкоголем.

"У этого препарата много противопоказаний. То есть если преступник — бывший алкоголик, и у него больная печень, то ему нельзя назначать этот препарат. Если он болен туберкулезом, то препараты несовместимы. Нельзя назначать, если имеются некоторые заболевания крови, а также тяжелое течение сахарного диабета (так как этот препарат будет снижать действие препаратов от сахарного диабета). Я веду к тому, что пациент должен будет обследован полностью", — пояснила уролог-андролог.

Мировой опыт

Около пяти лет назад в Молдове закон о химической кастрации педофилов был признан неконституционным, аналогичный документ отклонил и экс-глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев в 2013 году.

Почему Кыргызстан отказался от такой меры пояснил уполномоченный по правам человека.

"Учитывая коррупционные риски, которые имеются как в правоохранительной, так и в судебной системе нашей страны, можно предположить, что, возможно, будет наказан абсолютно невиновный человек. В связи с чем, на мой взгляд, внедрение химической кастрации к педофилам в нашей стране в настоящее время считаю преждевременным", — поделился с корреспондентом Sputnik Казахстан омбудсмен Кыргызской Республики Кубат Оторбаев.

В 2012 году химическая кастрация была введена в России, однако главное отличие от казахстанской нормы — ее добровольный характер. Это означает, что осужденному не могут дать препараты без его согласия.

На сегодняшний день химическая кастрация применяется в некоторых штатах США, Южной Корее, Германии и других странах.

Что будет?

Приживется ли химическая кастрация в Казахстане как мера борьбы с сексуальным насилием в отношении детей? Не обернется ли это пустой тратой немалых государственных денег?

Ответов на эти вопросы пока нет.

Айгюзель Кадир

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