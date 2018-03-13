13 марта на большей части Казахстана сохранится неустойчивая погода

Местами ожидаются гололед, метель и усиление ветра.

13 марта с прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге местами сильные. Лишь на западе погода без осадков. На большей части территории ожидается туман. Местами гололед, метель, усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Южно-Казахстанской, Акмолинской, Кызылординской, Карагандинской областях ожидаются местами туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской, Жамбылской, Карагандинской областях местами - гололед.

В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Мангистауской областях местами ожидаются туман.

В Актюбинской области - местами ветер 18 м/с с низовой метелью.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматы днем облачно, + 6.

В Астане днем ясно, - 11.

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