Даниал Ахметов о ситуации с подтоплениями: Это серьезный провал акима Усть-Каменогорска

Других причин я здесь не вижу - аким ВКО.

Жители Усть-Каменогорска и его пригорода подсчитывают убытки от наводнения. В регионе начались паводки, и накануне стихия поистине разбушевалась. Подтопленными оказались целые районы, и даже сам областной центр, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Причиной стала аномальная погода: всего за неделю в области выпала двухмесячная норма осадков. Несмотря на то, что к вечеру дождь сменился снегом и заметно похолодало, спасатели и коммунальщики продолжают работать круглосуточно.

Жители пригорода Усть-Каменогорска не ожидали, что вода может затопить их дом. Все запасы в погребе оказались уничтожены, домашняя утварь испорчена. Но что самое страшное, размыты стены, и хозяева опасаются, что дом в любой момент может рухнуть.

"Все пострадало! Стены, стены все рухнули! Дом саманный. Вся мебель, вся пострадала. Все мокрое: кресла, диваны, кровать, матрасы на кровати. В шифоньере, считай, все мокро! Это сейчас высохнет, они все расползутся", - сказала жительница г. Усть-Каменогорска Галина Голубева.

В Усть-Каменогорске вчера затопило центральные улицы и проспекты. Местами асфальт размыло, и образовались глубокие ямы. Аварийные службы круглосуточно чистили ливневую канализацию и откачивали воду. Тем не менее на одном из проспектов движение транспорта оказалось заблокированным на несколько часов.

Это вызвало возмущение главы региона Даниала Ахметова, недавно вернувшегося из Лондона после рабочей поездки. К моменту его прилета город уже начало топить.

"Это серьезный провал акима города. Здесь на лицо две вещи. Первая: плохая оперативность всех служб, которые должны были вообще-то принять меры. Неумение, нежелание своевременно провести работы. Других причин я здесь не вижу", - сказал аким ВКО Даниал Ахметов.

Всего в области подтопило семьдесят домов. Из зоны паводков спасатели эвакуировали 400 человек. Особенно сильно стихия разбушевалась в Глубоковском, Аягузском и Уланском районах. Здесь целые поселки отрезаны от внешнего мира. В Уланском районе мост оказался под угрозой смыва. А в Курчумском районе бетонную переправу попросту унесло. Сейчас там дежурят спасатели.

"Ведется круглосуточное наблюдение по каждому месту. Аварийно принимаются меры по ликвидации, стабилизации, недопущению гибели людей", - сказал заместитель начальника ДЧС ВКО Александр Ломыгин.

Из-за разгула стихии в Усть-Каменогорске отменили занятия в школах и для первых двух курсов колледжей. Несмотря на то, что вчера на улице заметно похолодало и выпал снег, режим чрезвычайной ситуации по-прежнему сохраняется. В городе для эвакуации населения подготовлен центр социального обслуживания «Ульба».

Фото: КЧС МВД РК

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