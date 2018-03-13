Пассажирский автобус попал в серьезное ДТП в Алматы

Помощь врачей понадобилась 8 пострадавшим.

Утром в Алматы произошло серьезное ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки, передает Zakon.kz.

Авария случилась на пересечении пр.Абая и ул.Саина. Как рассказал водитель автобуса 38 маршрута, он двигался в северном направлении по Саина. Перед ним перекресток с Абая проехали уже несколько транспортных средств, и оставалось еще 15 секунд зеленого сигнала светофора. Но, когда автобус выехал на перекресток, ему наперерез на высокой скорости выскочил Mercedes E-Class. Водитель автобуса не успел ничего предпринять и протаранил на полном ходу легковушку.

После столкновения оба транспортных средства оказались на тротуаре, снеся большой билборд.

В результате ДТП пострадал водитель Mercedes, его в тяжелом состоянии госпитализировали. Также за помощью медиков обратились 7 пассажиров.

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