Казахстанские банки стали меньше тратить денег на коллекторов

Расходы крупнейших БВУ сократились на 37% за год.

В структуре операционных и общих административных расходов банков, помимо затрат на персонал, амортизацию и рекламу, у некоторых банков второго уровня есть статья расходов на коллекторские услуги. Так, в десятке крупнейших банков-кредиторов РК на коллекторские услуги выделили средства 3 БВУ (против 4 БВУ годом ранее), передает Zakon.kz со ссылкой на Finprom.kz.

За 9 месяцев 2017 года совокупные затраты этих трех банков составили 719 млн тенге. Годом ранее было 1,1 млрд тенге на четыре банка. То есть по отношению к аналогичному периоду 2016 года совокупные расходы крупнейших БВУ в секторе сократились на 416,1 млн тенге или 36,7%.

На фоне сокращения расходов на услуги коллекторских компаний для взыскания средств с недобросовестных плательщиков по кредитам, сумма займов с просрочкой платежей свыше 90 дней выросла за год (с сентября 2016 до сентября 2017) по десятке крупнейших БВУ-кредиторов на 21,6% - с 1,1 до 1,3 трлн тенге. При этом среди тройки банков, воспользовавшихся в этом году услугами коллекторов, сумма NPL (non-performing loan) свыше 90 дней выросла за тот же период на 68,9%.





По последним данным (по итогам января 2018 года) доля кредитов с просрочкой платежей свыше 90 дней по всем 32 БВУ РК составляет 1,3 трлн тенге или 9,82% от совокупного ссудного портфеля.

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