Полиция ищет людей, владеющих информацией о перестрелке в Актобе

О задержании подозреваемого пока не сообщается.

ДВД Актюбинской области ищет очевидцев и людей, знающих что-либо о перестрелке в Актобе, произошедшей 11 марта, передает Zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 11 марта во дворах в районе супермакета «Анвар» по проспекту Абая неизвестный стрелял из травматического оружия в 25-летнего парня. Пострадавшего доставили в больницу, стрелявшего ищут полицейские.

По данному факту начато досудебное производство по ст.293 ч.3 УК РК (Хулиганство). Назначены необходимые экспертизы.

"Всех кто-либо владеет информацией о совершенном преступлении просим сообщить по телефонам: 102, 729-609, 55-78-24, 729-601", - пишет пресс служба ДВД Актюбинской области.

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