Акишев : Необходимо учесть накопленный негативный опыт при разработке Программы «7–20–25»

Он подчеркнул, что при разработке Программы прежде всего нужно было обратить внимание на опыт прошлых программ.

В рамках Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан Национальный Банк приступил к разработке Программы «7 – 20 – 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», направленной на повышение доступности жилищной ипотеки для широких масс. Об этом рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании Правительства, сообщает Zakon.kz.

Он подчеркнул, что при разработке Программы прежде всего нужно было обратить внимание на опыт прошлых программ.

«В Казахстане с 2000-х годов предпринимались различные способы стимулирования долгосрочного финансирования жилищного строительства и развития системы ипотечного кредитования. Например, система секьюритизации ипотечных кредитов, которая была запущена в 2000-х годах, что дало реальный толчок развитию ипотечного кредитования в годы, когда платежеспособный спрос был намного ниже, чем сейчас. В то же время запущена система жилищных строительных сбережений, которая доказала свою жизнеспособность», - рассказал Д.Акишев.

Глава финрегулятора отметил, что в настоящее время реализуется Программа жилищного строительства Нұрлы жер, направленная на удешевление стоимости ипотеки и жилья.

Д.Акишев подчеркнул, что также необходимо обратить внимание на использование возможностей существующей финансовой инфраструктуры для работы с населением.

«Очевидно, что только банки имеют опыт работы с населением и могут предоставить массовые услуги по ипотечному кредитованию, что обеспечит максимальный охват будущей программы. Поэтому Национальный Банк намерен использовать наиболее успешный опыт прошлых лет и запустить Программу «7 – 20 – 25» на условиях, определенных Главой государства: под 7% годовых, на 25 лет, с первоначальным взносом – 20%. Главное, это использование рыночных принципов ипотечного кредитования через банки второго уровня с обязательным механизмом секьюритизации ипотечных кредитов», - сказал Д.Акишев.

В заключение он добавил, что также необходимо учесть накопленный негативный опыт, когда недооценка кредитного риска заемщиков наряду с падением цен на недвижимость привела к необходимости защиты ипотечных заемщиков, особенно социально уязвимых слоев населения.

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