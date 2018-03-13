Самоубийство в акимате Актобе прокомментировали в полиции

Назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

В ДВД Актюбинской области прокомментировали самоубийство охранника службы "Кузет" в здании акимата Актобе, сообщает Zakon.kz.

"При изучении изъятой видеозаписи с здания акимата Актобе установлено, что посторонних лиц в помещении КПП, куда Карымсаков зашел в 17:16 часов и откуда больше не выходил до обнаружения его трупа поваром акимата в 17:24 часов, не было", - говорится в сообщении ДВД.

По заключениям баллистической экспертизы выстрел был произведен из табельного оружия.

Назначена судебно-психиатрическая экспертиза для установления психического состояния погибшего на момент происшествия. Расследование продолжается.

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