Кто может претендовать на ипотеку под 7%

В программе сможет принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход.

В рамках Пяти социальных инициатив Президента Республики Казахстан Национальный Банк приступил к разработке Программы «7 – 20 – 25. Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи», направленной на повышение доступности жилищной ипотеки для широких масс. Кто может претендовать на новую ипотеку рассказал Председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая сегодня на заседании Правительства, сообщает Zakon.kz.

«Финансовые условия программы требуют платежеспособности будущих заемщиков. В программе сможет принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход. Критерии сейчас отрабатываются с банками. Например, при стоимости жилья в размере 7 млн. тенге ежемесячный платеж составит не более 50 тыс. тенге, что в целом приемлемо для большинства работающих казахстанцев. Не исключается дифференциация стоимости жилья по крупным городам и регионам, так как стоимость жилья различна», - сказал глава финрегулятора.

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