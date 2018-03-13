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Британка увеличила себе ягодицы и теперь не может сидеть

Делгайдис потратила на пластические операции больше $350 тыс.

Фото : Caters News Agency13 марта 2018, 11:07

28-летняя британка Стар Делгайдис потратила на пластические операции больше $350 тыс, сообщает Zakon.kz.

В декабре прошлого года она сделала операцию по увеличению ягодиц. Хирург установил ей имплантаты объемом 650 кубических сантиметров.

"После того как я набрала вес, мой жир выкачали из бёдер, рук и живота. Мне предложили оптимальный вес будущих имплантов, и я увеличила его в два раза!", - сказала Делгайдис.

Через месяц после операции, девушка поняла, имплантаты оказались слишком большими. Теперь девушка испытывает странные ощущения при сидении.

Стар подсела на пластическую хирургию с 18 лет. Помимо операции на ягодицы у неё на счету уже четыре операции на грудь, три операции в паховой области, пять процедур липосакции, четыре ринопластики, операции на соски и контурирование лица. Стар регулярно тратится на ботокс, гель для увеличения губ, лифтинг и прочую мелочь вроде ухода за ресницами и лазерные процедуры.


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