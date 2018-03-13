Мейрам Бегентаев: Мы не делаем цифровизацию ради цифровизации

По мнению заместителя акима области, есть в регионе и недостатки, связанные с цифровизацией.

74 проекта реализуется в Павлодарской области в рамках программы «Цифровой Казахстан» в сферах образования, здравоохранения, культуры и социальной защиты, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель акима области Мейрам Бегентаев. Он напомнил, что регион участвует в пилотном проекте по цифровизации образования. Первым делом планируется автоматизировать постановку на очередь в детские сады, внедрив программу «Smart Павлодар».

В школе для одаренных детей «Жас дарын» уже испытывают систему распознавания лиц, а в СОШ №16 тестируют возможность с помощью отпечатка пальца расплачиваться в школьной столовой.

- Мы создаем единую образовательную информационную систему, - рассказывает Мейрам Бегентаев. - В ней уже работают 366 школ области из 371. В ближайшее время будут подключены оставшиеся пять школ. Цифровой образовательный ресурс - система BilimLand доступна в 370 учреждениях образования. Из них в режиме онлайн - 315, в офлайн - 55. Количество просмотренных интерактивных уроков «онлайн» за три последних месяца достигло 700 тысяч.

По мнению заместителя акима области, есть в регионе и недостатки, связанные с цифровизацией. Найденные «минусы» в нововведениях предстоит устранить.

- Мы не делаем цифровизацию ради цифровизации,- заявил Мейрам Бегентаев. – Любое новшество, прежде всего, должно быть удобно людям. Например, обязав педагогов заполнять электронные дневники, мы удвоили их работу. В соответствие с действующими нормативно-правовыми актами, дневники должны быть обязательно письменными. В результате учителя должны были одной рукой заполнять электронные носители, другой – бумажные. Сегодня у них есть выбор: хотят – цифровой, хотят – бумажный. Однако система электронного дневника сделана очень удобно. Она позволяет тратить на заполнение гораздо меньше времени, поставив в нужные графы галочки или оценки. Насколько это эффективно – покажет время.

Как отмечает Мейрам Бегентаев, примерно тоже самое произошло и с цифровизацией здравоохранения – врачам свою работу приходилось выполнять дважды. Тогда как для «правильной» цифровизации электронное заполнение документов должно быть «по умолчанию».

Сегодня 32 из 35 организаций здравоохранения области подключены к медицинской информационной системе. Оставшиеся три больницы подключат к 1 апреля. В данный момент идет работа над созданием Единой базы персональных медицинских данных жителей Павлодарской области, которую позже интегрируют в базу данных минздрава. Также планируется обучить медработников работе с информационными системами и обеспечить больницы и поликлиники современной компьютерной техникой. Кроме того, в Павлодарской области вскоре намерены отказаться от работы с архивными документами на бумажных носителях, полностью их оцифровав. Это позволит дольше сохранить оригиналы документов.

Светлана Воронова

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