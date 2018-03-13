Ученые назвали женщину с самыми сексуальными губами

Стройные ноги, длинные волосы, большие глаза и пухлые губы…

Эксперты всех мастей на протяжении многих веков пытались выяснить, какими же чертами должна обладать желанная женщина. Так, на днях ученые доказали, какие губы считаются самыми сексуальными, и назвали их звездную обладательницу.

В Сети чуть ли не ежедневно появляются портреты идеальной, по мнению мужчин, женщины. Стройные ноги, длинные волосы, большие глаза и пухлые губы…

Однако все это были всего лишь слова. На днях ученые внесли конкретику в этот вечный вопрос. Научно доказанный факт: самые сексуальные женщины — те, у которых верхняя губа равна по размеру нижней.

Согласно опросу, который был проведен среди пятисот шестидесяти пластических хирургов из разных стран, губы Скарлетт Йоханссон по праву могут называться самыми желанными в мире, потому что имеют пропорцию 1:1.

Обладательницей привлекательных губ также считается и модель Рози Хантингтон-Уайтли. А вот внешность Эммы Уотсон не соответствует канонам красоты, потому что ее верхняя губа не такая пухлая, как нижняя.

Источник Woman.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!