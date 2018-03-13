По каким специальностям выделят гранты, рассказал Сагадиев

Также глава МОН РК поведал о том, как готовятся к строительству общежитий.

На заседании правительства РК министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев представил план работы по направлению «Повышение доступности и качества высшего образования, и улучшение условий проживания студенческой молодежи» из пяти президентских социальных инициатив, передает корреспондент Zakon.kz.

«Министерство уже начало работу по выполнению данных поручений. Дорожная карта готова. Согласно дорожной карте по выделению дополнительных образовательных грантов наше предложение в виде соответствующего проекта постановления направлен министерствам, Атамекену, также вузам. Мы ждем от них предложений. Согласно данному проекту 11 тысяч грантов будет направлено на технические специальности, 5 тысяч грантов на другие специальности, 3 тысячи грантов в магистратуру и 1 тысяча на PHD», - сказал он.

«Бакытжан Абдирович (Премьер-Министр РК, Сагинтаев), также до ЕНТ осталось очень мало времени. Население ждет от нас информации, они хотят знать сколько грантов и на какие специальности будет конкуренция. По нашему мнению в качестве прогнозов мы должны согласовать с министерствами и в течение месяца опубликовать, так как население ждет», - добавил глава ведомства.

При этом Е. Сагадиев указал, что также необходимо внести изменения в бюджетное законодательство, нормативно-правовые акты. Все это надо своевременно осуществить. Также каждое министерство по 20 тысяч грантам в течение недели должны сдать свои предложения.

В то же время министр озвучил данные по строительству общежитий.

«Мы провели несколько совещаний с банками, вузами, компаниями-застройщиками, Нацбанком, министерством финансов. Продумали удобную понятную прозрачную схему для всех. Что должны делать вузы, строительные компании, там же имеются социальные предпринимательские компании? Если имеется земля, если нет , то взять ее у акиматов. Необходимо создать ПСД. Второй шаг - министерство должно заключить соглашение по строительству. После сдачи в эксплуатацию общежитие они будут получать определенную сумму ежемесячно в течение определенного периода времени», - сообщил он.

По его словам, сейчас на одно койко-место в среднем выплачивается 200 тысяч тенге на восемь лет.

«Мы предлагаем такое субсидирование. Если мы будем это строить за счет государства за 5 лет мы используем 225 млрд тенге. А если мы примем схему, предлагаемую министерством, только 20 млрд тенге мы используем. Третий шаг - университет или строительная компания на основании данного соглашения должна получить кредит в банке, нанимать строительную компанию, построить общежитие. Банк и вуз строительная компания с этой схемой предварительно согласны. В БВУ подтверждают достаточный размер своей теньговой ликвидности», - уточнил глава ведомства.

Как отметил Е. Сагадиев, уже проявили заинтересованность в участии в данном мероприятии международные банки.

«Теперь необходимо решить ряд вопросов, которые имеются в Дорожной карте. Полностью сроки реализации тоже указаны. Финансирование, субсидирование, строительство объектов образования. Это все надо включить в программу «Нурлы Жер».

В университетах особенно государственных имеется необходимая территория. Мы просим акиматы провести на своем уровне работу по обеспечению земельными участками университеты, которые в этом нуждаются. Решить вопросы подведения соответствующей коммуникации, это тоже указано. Она будет на строгом контроле у министерства», - заключил он.

Ксения Давыдова, Астана

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!