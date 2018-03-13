Концерт Baroque Opera Gala состоится в «Астана Опера»

Он пройдет 14 марта в Камерном зале театра.

Оперные шедевры эпохи барокко представят слушателям ведущие солисты, Камерный оркестр «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова и хор под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Ержана Даутова. Концерт Baroque Opera Gala пройдет 14 марта в Камерном зале театра.

В вечере примут участие известные вокалисты Заслуженные деятели Казахстана Айгуль Ниязова, Жамиля Джаркимбаева, Бибигуль Жанузак, Жан Тапин, лауреаты международных конкурсов Татьяна Вицинская, Ержан Саипов, Батыржан Смаков. Вместе с ними выступят блистательные музыканты-инструменталисты – лауреаты международных конкурсов Анель Шакирова, Дамиля Махпирова, Рахматали Бекбабаев (гобой), Асет Нельдыбаев (фагот), Алексей Косырев (флейта).

Шедевры старинной музыки пользуются заслуженным признанием у слушателей XXI века. Яркие произведения эпохи барокко отличают пышная декоративность, драматическая патетика, героический пафос, тонкая чувственность, тяготение к монументальным масштабам. Одной из главных барочных музыкальных форм стала опера. Пика своего развития достиг жанр оратории. Были сформированы такие виртуозные формы сочинения, как токкаты и фуги. Для отдельных инструментов и камерных оркестров написаны сонаты и сюиты, появился жанр концерта.

Часть этих жанров представят в рамках данного концерта. Так, публике будут предложены арии, дуэты из знаменитых опер и ораторий: ария Клеопатры, дуэт Корнелии и Секста из оперы «Юлий Цезарь в Египте», ария Ксеркса из оперы «Ксеркс», ария герцога Полинессо из оперы «Ариодант», ария тенора из оратории «Мессия» Г.Ф. Генделя, дуэт Поппеи и Нерона из оперы «Коронация Поппеи» К. Монтеверди, ария альта из Мессы си минор И.С. Баха и т.д. В исполнении Камерного хора «Астана Опера» прозвучит «Галантная Индия» Ж.-Ф. Рамо.

В программу концерта также вошли инструментальные произведения – токката из оперы «Орфей» К.Монтеверди, «Абделазер» Г. Перселла, концерт для фагота (1 часть) и «Гроза» из цикла «Времена Года» для скрипки с оркестром А. Вивальди, инструментальные фрагменты из оратории «Соломон» Г.Ф. Генделя, из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. Глюка.

Начало концерта в 19:00.

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