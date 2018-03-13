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Тенге продолжает ослабление

В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,5 тенге, евро - за 396-398,5 тенге, рубль - за 5,66-5,7 тенге.

Фото : alau.kz13 марта 2018, 11:23

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz.

По результатам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 321,64 тенге. Минимальная стоимость доллара составила 321,1 тенге, максимальная - 321,8. Общий объем торгов - 78,55 миллионов долларов.

В обменниках доллар покупают/продают за 321,5-322,5 тенге, евро - за 396-398,5 тенге, рубль - за 5,66-5,7 тенге.

По состоянию на 11:23 нефть марки Brent стоит 64,83 доллара за баррель.


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