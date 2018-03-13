Н.Нигматулин и Чунг Се Гюн договорились о сотрудничестве

Республика Корея - один из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии.

Сегодня председатель мажилиса Нурлан Нигматулин и спикер Национальной ассамблеи Республики Корея Чунг Се Гюн подписали Соглашение о сотрудничестве между парламентариями двух стран, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Подписание документа состоялось в рамках официального визита южнокорейского парламентария в Казахстан. На встрече в мажилисе Нурлан Нигматулин и Чунг Се Гюн обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе и на межпарламентском уровне.

Отметив, что Республика Корея - один из ключевых стратегических партнеров Казахстана в Восточной Азии, спикер мажилиса подчеркнул заинтересованность казахстанских парламентариев в активизации совместной работы с южнокорейскими коллегами.

По словам Н.Нигматулина, в свете реализации 10 основных задач Послания президента Казахстана и с учетом того, что Республика Корея - один из мировых лидеров в области использования цифровых технологий, инновационного развития, большой практический интерес представляет опыт южнокорейских парламентариев по законодательному обеспечению цифровизации экономики, внедрения инновационных технологий в транспорте и логистике, здравоохранении и образовании.

Председатель мажилиса подчеркнул и важность совещания спикеров парламентов стран Евразии, одно из которых состоялось в Сеуле в июне прошлого года. Как отметил Н.Нигматулин, сегодня этот форум становится дополнительной диалоговой площадкой парламентариев для обмена опытом законотворческой деятельности, обмена мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.

В этой связи спикер мажилиса акцентировал внимание на последовательной работе Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева по решению вопросов нераспространения оружия массового поражения и достижения мира, свободного от экстремизма и терроризма. Н.Нигматулин подчеркнул, что наша страна приветствует «потепление» в отношениях между Южной и Северной Кореей и выступает за решение ситуации на Корейском полуострове путем диалога и переговоров.

В свою очередь Чунг Се Гюн дал высокую оценку международным инициативам главы нашего государства Н.А. Назарбаева, в том числе, в вопросах ядерного разоружения, а также в урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Председатель Национальной ассамблеи Республики Корея выразил уверенность, что стратегия президента «Казахстан-2050» открывает большие возможности для нашей страны, и, учитывая нынешние успехи республики, все цели для Казахстана достижимы.

Собеседники выразили уверенность, что официальный визит и проведенные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению отношений стратегического партнерства, в том числе и между парламентариями двух стран.

Итогом состоявшихся переговоров стало подписание впервые за всю историю отношений между парламентами двух стран Соглашения о сотрудничестве между мажилисом Казахстана и Национальной ассамблеей Республики Корея. Этот разноплановый документ будет способствовать обмену опытом законодательной работы парламентариев двух стран, послужит активизации совместной работы профильных комитетов и групп по сотрудничеству.

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