Акишев: Новая ипотечная программа не должна давать повода для иждивенчества
В программе «7-20-25» может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход.
Фото : Arnapress.kz13 марта 2018, 11:40
На заседании правительства РК глава Нацбанка Данияр Акишев озвучил механизмы реализации новой ипотечной госпрограммы «7-20-25», передает корреспондент Zakon.kz.
«Новые возможности жилищной инициативы являются беспрецедентным шагом государства, предоставляя каждому льготные условия, по программа не должна давать повода для иждивенчества. Финансовые условия программы требуют платежеспособности будущих заемщиков», - сказал Д. Акишев.
По его словам, в программе может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход.
Ксения Давыдова, Астана
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