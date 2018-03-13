Акишев: Новая ипотечная программа не должна давать повода для иждивенчества

В программе «7-20-25» может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход.

На заседании правительства РК глава Нацбанка Данияр Акишев озвучил механизмы реализации новой ипотечной госпрограммы «7-20-25», передает корреспондент Zakon.kz.

«Новые возможности жилищной инициативы являются беспрецедентным шагом государства, предоставляя каждому льготные условия, по программа не должна давать повода для иждивенчества. Финансовые условия программы требуют платежеспособности будущих заемщиков», - сказал Д. Акишев.

По его словам, в программе может принять участие гражданин Казахстана, имеющий официальный доход.

Ксения Давыдова, Астана

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