Серена Уильямс проиграла сестре Винус в матче WTA

Американка Серена Уильямс проиграла сестре Винус Уильямс в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе, с призовым фондом $8,64 млн.

Матч продолжался 1 час 26 минут и завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу Винус.

Всего Серена и Винус Уильямс играли друг против друга уже 29-й раз — 17 побед на счету Серены, 12 раз викторию праздновала Винус.

Турнир в Индиан-Уэллсе стал первым для Серены Уильямс в рамках WTA-тура после рождения ребенка.