Партию Аблязова признали экстремистской организацией

Любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации «ДВК» повлечет уголовную ответственность.

Генеральной прокуратурой Казахстана установлена незаконная деятельность незарегистрированного движения «Демократический выбор Казахстана». Его создателем является осужденный в Казахстане к 20 годам лишения свободы Мухтар Аблязов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК.

Напомним, судом Аблязов был признан виновным в создании и руководстве преступным сообществом, хищении и выводе из страны 7,5 млрд долларов США. По фактам отмывания преступных доходов в ряде европейских стран в отношении Аблязова ведется расследование. В Великобритании решением Высокого суда Лондоном с Аблязова и его сообщников взыскано 4 млрд долларов США.

"Скрываясь от правосудия за рубежом, Аблязов продолжает противоправную деятельность, нарушая требования Конституции Республики Казахстан о запрете пропаганды и агитации насильственного изменения конституционного строя. Посредством социальных сетей, мессенджеров, а также распространения листовок с обращениями к различным группам населения, Аблязов активно призывает граждан Казахстана вступать в «ДВК», формирует негативный образ действующей власти и провоцирует протестные настроения. Тем самым планомерно разжигает социальную вражду и рознь", - отметили в Генеральной прокуратуре.

В ведомстве отмечают, что преступной целью руководителя «ДВК» Мухтара Аблязова и его активистов, несмотря на неоднократные утверждения о мирных акциях протеста, является свержение и захват власти. Подобные действия по Закону «О противодействии экстремизму» признаются политическим экстремизмом и преследуются как преступление против безопасности государства.

"В этой связи Генеральная прокуратура, реализуя предусмотренные Законом «О прокуратуре» полномочия, обратилась в суд с заявлением о признании ДВК экстремистской организацией. 13 марта 2018 года решением Есильского районного суда Астаны данное заявление удовлетворено в полном объеме", - сообщили в ведомстве.

Судом деятельность «ДВК» признана экстремистской и запрещена на всей территории Республики Казахстан, в том числе путем распространения информационных материалов и использования средств массовой информации, сетей телекоммуникаций, социальных сетей, мессенджеров и видео-хостингов.

Кроме того, по фактам возбуждения социальной розни, пропаганды и публичных призывов к захвату власти органами национальной безопасности и внутренних дел проводятся досудебные расследования.

Генеральная прокуратура разъясняет, что после решения суда любое участие и финансирование деятельности экстремистской организации «ДВК» повлечет уголовную ответственность в соответствии со статьями 182, 258 и 405 Уголовного кодекса. Под участием понимается агитация и пропаганда идей «ДВК», изготовление, выпуск, тиражирование и распространение любыми средствами публикаций, листовок, постов, комментариев и иных информационных материалов «ДВК».

Кроме того, участием будут считаться организация и проведение митингов, демонстраций, публичных акций и других массовых мероприятий в поддержку «ДВК» и его руководителя Аблязова.

Под финансированием понимается предоставление и сбор денег или иного имущества, дарение, мена, пожертвование, спонсорская и благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода услуг Аблязову и «ДВК».

"Вместе с тем отмечаем, что в соответствии с действующим законодательством лица, добровольно прекратившие участие в деятельности экстремистской группы, освобождаются от уголовной ответственности", - резюмировали в надзорном органе страны.

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