Скандальный скоростемер в Уральске: Минфин подтвердил факты нарушений в госзакупках

В ДВД по областям и городов Астана и Алматы проведены аудиторские проверки.

Министерство финансов РК подтвердило факты нарушений в сфере госзакупок, приведенные «Ак жолом» в запросе об офшорных схемах МВД, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

"В запросе от 29 ноября 2017 года депутаты фракции привели информацию СМИ, согласно которой все стационарные скоростемеры в Уральске устанавливает и обслуживает ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты», владельцем которого является компания «Midagi Holding LTD», зарегистрированная на Кипре – крупнейшей оффшорной зоне в мире. Есть основания предполагать, что ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты» выступает лишь прикрытием участия в госзакупках для офшорной компании, клиентами же ТОО являются департаменты внутренних дел сразу в 13 регионах, что порождает обоснованные вопросы о системном проникновении офшорных схем в деятельность МВД», - отмечалось в запросе.

Фракция «Ак жол» потребовала проверить все сделки по госзакупкам, совершённые с указанным ТОО, провести тотальную сверку конечных собственников всех поставщиков в системе госзакупок.

Как стало известно из ответа Минфина, в ДВД по областям и г.г.Астана и Алматы проведены аудиторские проверки по вопросу законности заключения договоров с ТОО «Научно-технический Центр Новые Проекты», ТОО «СМЭУ Астана», которые подтвердили указанные в запросе факты.

«По результатам аудиторских мероприятий установлены нарушения на общую сумму 729 578,0 тыс. тенге, в том числе финансовые на сумму 44 659,8 тыс. тенге, процедурные 262 274,5 тенге, нарушения процедур госзакупок на сумму 412 861,5 тыс. тенге», - отмечено в официальном письме за подписью министра Султанова.

В ответе Минфина приведены нарушения норм законодательства о госзакупках в разрезе региональных ДВД.

Напомним, в прошлом году в Уральске более тысячи автолюбителей были оштрафованы за превышение скорости. Водители считают, что скоростемер, который фиксировал нарушения, был неисправен.

Директор департамента госязыка и информации МВД РК Алмас Садубаев сообщал, что скоростемер, который по мнению уральских водителей якобы работает неправильно, абсолютно исправен и работает в штатном режиме.

"Это заключение фирмы, отвечающей за техническое сопровождение оборудования. Предписания водители смогут обжаловать в индивидуальном порядке. Скоростемеры приобретались и обслуживаются за счет средств местного бюджета Западно-Казахстанской области. Выбор поставщика услуг проводится в соответствии с Законом «О государственных закупках», конкурс осуществляется открыто и прозрачно посредством портала государственных закупок. ТОО «Научно-технический Центр Новые проекты», владельцем которого является гражданин Казахстана, имеет регистрацию в Управлении юстиции Сарыаркинского района Департамента юстиции города Астана от 28 февраля 2011 года.", - сказал он.

27 января в Уральске была проведена внеочередная контрольная поверка скоростемера, расположенного по улице Чагано-Набережная. В присутствии председателя союза водителей ЗКО, представителей поверочной лаборатории, ТОО "Научно-технический Центр Новые проекты", РГУ "Департамент Комитета технического регулирования и метрологии МИР РК по ЗКО", РГУ "Казахстанский институт метрологии", а также активистов из числа оштрафованных водителей и несогласных с показаниями указанного скоростемера, произведен контрольный замер скорости движения путем прогона автомашины.

По результатам проверки расхождений значения скорости при фиксации скоростемером не зафиксировано.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!