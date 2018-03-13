Смерть, изменившая велоспорт: 15 лет назад погиб казахстанский гонщик Андрей Кивилев

12 марта 2003 года не стало одного из самых талантливых велогонщиков Казахстана. Днем ранее на многодневке «Париж-Ницца» Андрей Кивилев попал в завал и сильно ударился головой об асфальт. Врачи до конца боролись за жизнь спортсмена, вспоминает SportX.kz.

Тогда Андрей с группой гонщиков стартовал по очень знакомой дороге, неподалеку от французского города, где он жил с семьей, но за 40 километров до финиша столкнулся с польским гонщиком из своей команды Мареком Руткевичем и немцем Фолькером Ордовски. Его выбросило из седла, ударился головой и потерял сознание. В состоянии комы его вертолетом отправили в исследовательский центр в Сент-Этьене – Кивилев получил тяжелую черепно-мозговую травму и перелом двух ребер. Медики сделали все возможное, но 12 марта в 10 утра 29-летнего Андрея не стало. Трагическая случайность…

Но эта трагедия оставила важный след в профессиональном и любительском велоспорте. В 2005 году Международный союз велосипедистов утвердил правило, согласно которому каждый велосипедист обязан ехать велогонку в велокаске. Кивилев ценой своей жизни подарил многим велогонщикам возможность безопасной езды.

«Вчера мы собирались в тесном кругу друзей, помянули, пообщались, вспомнили. В то же время, обсудили с вдовой Натальей и сыном Леонардом, как можно приурочить и организовать эту годовщину 15 лет на велогонках памяти Андрея во Франции и в Казахстане. К сожалению, когда это случилось, команды «Астана» еще не было, поэтому, напрямую к команде это не имеет отношения. Все организовывается на дружеских началах. Сейчас поступило предложение от Дархана Калетаева (Президент Казахстанской федерации велосипедного спорта – Авт.) организовать что-то в Казахстане, Наталья встретится с ним лично и все обсудит. Андрей внес многое в копилку велосипедного спорта Казахстана. Сын Андрея, Леонард снял небольшой фильм о папе, далее планирует узнать и углубиться во все с самого начала», — рассказал корреспонденту SportX.kz спортивный менеджер «Астаны» Дмитрий Фофонов.

Сегодня это видео уже появилось на канале Youtube. Как говорят создатели, он – превью к большому фильму, который 15-летний сын Кивилева хотел бы представить в мае этого года.

Мы помним сенсационное выступление казахстанца на «Тур де Франс-2001»: тогда Андрей занял четвертое место в генеральном зачете. «Герои никогда не умирают».

Николай ЖДАНОВ

Фото из открытых источников