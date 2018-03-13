Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Уголовное дело об изнасиловании школьниками 7-летнего мальчика возбудили в ЮКО

Ребёнок ходит в школу, его физическое и психологическое состояние в норме.

Фото : inform.kz13 марта 2018, 10:18

В Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проверена информация об избиении и изнасиловании семилетнего ребёнка старшеклассниками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.

«По данным избиения и изнасилования семилетнего мальчика учениками школы в Сарыагашском районе в отделе полиции Сарыагашского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. Проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Данную информацию прокомментировали в районном отделе образования.

«Мы собрали комиссию и проверили эту информацию на основании жалоб бабушки мальчика. Пока мы не можем подтвердить факт насилия. Была проведена медицинская экспертиза, мы ожидаем ее результаты. Ребёнок ходит в школу, его физическое и психологическое состояние в норме», - сообщили в ведомстве.

Своё расследование проведёт и областное управление здравоохранения. По данным пресс-службы управления, ребёнок и бабушка не обращались в сельскую больницу с жалобами, однако не исключается, что они могли обратиться в частную клинику.

«В сельскую больницу по факту изнасилования они не обращались. Сейчас сами начнём проверку», - сообщили в пресс-службе облздрава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты