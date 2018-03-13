Уголовное дело об изнасиловании школьниками 7-летнего мальчика возбудили в ЮКО

Ребёнок ходит в школу, его физическое и психологическое состояние в норме.

В Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело, в рамках которого будет проверена информация об избиении и изнасиловании семилетнего ребёнка старшеклассниками, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДВД области.

«По данным избиения и изнасилования семилетнего мальчика учениками школы в Сарыагашском районе в отделе полиции Сарыагашского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. Проводятся следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Данную информацию прокомментировали в районном отделе образования.

«Мы собрали комиссию и проверили эту информацию на основании жалоб бабушки мальчика. Пока мы не можем подтвердить факт насилия. Была проведена медицинская экспертиза, мы ожидаем ее результаты. Ребёнок ходит в школу, его физическое и психологическое состояние в норме», - сообщили в ведомстве.

Своё расследование проведёт и областное управление здравоохранения. По данным пресс-службы управления, ребёнок и бабушка не обращались в сельскую больницу с жалобами, однако не исключается, что они могли обратиться в частную клинику.

«В сельскую больницу по факту изнасилования они не обращались. Сейчас сами начнём проверку», - сообщили в пресс-службе облздрава.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что первоклассника школы №73 в селе Абай Сарыагашского района неоднократно избивали и насиловали двое старшеклассников школы №74.





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