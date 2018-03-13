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Тимур Сулейменов об инфляции: Самая низкая за последние годы

Инфляция замедлилась и с начала года составила 1,3%.

Фото : inform.kz13 марта 2018, 12:45

Рост экономики Казахстана за два месяца с начала года составил 4%, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра национальной экономики РК Тимура Сулейменова.

«В текущем году по итогам двух месяцев сохраняется устойчивая динамика роста. Все основные индикаторы достигнуты. Рост ВВП за отчетный период составил 4% против 2,5% в аналогичном периоде 2017 года. Такая динамика обеспечена ростом обрабатывающей промышленности и сферы услуг. Также выросли инвестиции и внутреннее потребление», - сообщил министр, выступая на заседании правительства.

По его данным, инфляция замедлилась и с начала года составила 1,3%. «Это самое низкое значение последних лет. В годовом выражении инфляция составила 6,5% (февраль к февралю)», - отметил глава ведомства.

Тимур Сулейменов проинформировал, что за два месяца текущего года международные резервы страны увеличились на 2% до 90,8 млрд долларов. Золотовалютные резервы выросли на 2,2% до 31,4 млрд долларов. Активы Национального фонда выросли на 1,8% - до 59,4 млрд долларов.


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