В перинатальном центре Актау родился ребенок весом 5,8 кг

Рост новорожденного составил 62 сантиметра.

Малыш появился на свет 7 марта путем операции кесарева сечения. Мальчик стал самым крупным ребенком, родившимся в АГПЦ с начала 2018 года, Об этом рассказала Галия Балжигитова, заместитель директора Актауского городского перинатального центра (АГПЦ), передает Zakon.kz со ссылкой на "Лада".

Число новорожденных с весом более 4 кг, как рассказала Галия Балжигитова, увеличилось. С начала года в АГПЦ родился 231 малыш с весом более 4 кг, что составляет более 20% от общего числа новорожденных.

- В 2016 году родилось 864 ребенка с весом более четырех килограммов. В 2017 году - 960 детей. Путем касарева сечения в 2018 году на свет появились 56 малышей с большим весом. Крупным плодом (макросомия), согласно протоколу диагностики и лечения, считается новорожденный с весом 4 кг и более. Рождение крупных детей обусловлено множеством факторов, в их числе наследственная предрасположенность, нарушение обменных процессов в организме матери, генетические отклонения. Макросомия плода не является заболеванием, а, скорее, повышает вероятность возникновения трудностей во время родов, которых можно избежать при правильно выбранной тактике родоразрешения. Согласно исследованиям, у 80% рожениц с макросомией плода естественные роды проходят без осложнений, - прокомментировала Галия Балжигитова.

Самый маленький ребенок весом 1,94 кг и ростом 45 сантиметров родился в АГПЦ у 19-летней женщины. Запоздалые роды, со слов Галии Балжигитовой, на сроке 41 неделя и три дня, были осложнены однократным тугим обвитием пуповины вокруг шеи плода.

Средним для новорожденного считается вес от 3,3 до 3,5 кг. Всего с начала года в АГПЦ родилось 1 137 детей.

Напомним, в ноябре 2016 года с недельной разницей в областном перинатальном центре (ОПЦ) родились дети весом более 6 кг. Девочка появилась на свет 7 ноября. На момент рождения девочки дети с таким весом, по информации врачей, не рождались в ОПЦ более пяти лет.

Мальчик родился 14 ноября. Его рост при рождении составил 61 сантиметр.

Автор: Гульмира Садырова

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