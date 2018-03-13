Что французские СМИ пишут об Аблязове

Аблязов, как многие другие преступники, пользуется возможностью пересекать границы европейских стран, чтобы уйти от ответственности.

Французское издание contrepoints.org опубликовало материал о Мухтаре Аблязове, в котором говорит о том, как ему удается оставаться безнаказанным все эти годы, и проводит аналогии с другими преступниками, находящимися в "красном листе" Интерпола, передает Zakon.kz.

Как повествует издание, преступники пользуются тенденцией пересечения границ, чтобы защититься от юридических последствий своей деятельности. Богатые, могущественные и часто обеспеченные несколькими паспортами "крестные отцы" играются с границами, которые они пересекают по их желанию.

Некоторые из преступников выбирают для своего убежища не "банановые республики", а Францию, Великобританию и другие страны Европейского Союза. К ним относится и Аблязов.

"Неизвестный французам, тем не менее, проживающий в нашей стране олигарх из Казахстана Мухтар Аблязов, покинул свою страну после того, как власти обнаружили хищения денежных средств. Когда он возглавлял банк БТА, он обманул тысячи вкладчиков и похитил 10 миллиардов долларов. Кроме того, российские и украинские инвесторы также стали «жертвами хищений Аблязова». В результате олигарх преследуется судами Казахстана, Украины и России", - пишет издание.

Мухтар Аблязов, настигнутый свои прошлым, улетел в Великобританию, страну, где он находился три года прежде чем еще раз умчался как подстреленный.

Причина? Судебное разбирательство, возбужденное по инициативе БТА банка совместно с британскими властями, которое наконец принесло свои плоды. В 2012 году он был приговорен английским судом к «22 месяцам тюремного заключения за неуважение к суду и за сокрытие подставных компаний».

Именно в этот момент он принял решение стремительно покинуть Англию, направляясь во Францию. Таким образом, свободное передвижение граждан в Европейском Союзе представляется реальностью даже для самых разыскиваемых преступников.

Мухтар Аблязов, находившийся в «красном листе» Интерпола, был благополучно задержан французскими властями и провел несколько лет в тюрьме Флери-Мерожи за время рассмотрения вопроса о его экстрадиции, запрошенной Россией, он вышел через парадный выход 9 декабря 2016 года. В тот же день, невзирая на все судебные решения по данному делу, Государственный Совет аннулировал экстрадиционный декрет о выдаче России, которая его запрашивала. Теперь ему будет еще легче продолжить свои путешествия по старому континенту.

И дальше французское издание приводит пример с другими преступниками, которых все же удалось экстрадировать для привлечения к ответственности. Например, судьба Чэнь Вэньхуа, гражданина Китая, выданного Францией в страну его происхождения в сентябре 2016 года. Разыскиваемый за экономические преступления в провинции Чжэцзян, Чэнь Вэньхуа был передан китайским властям в соответствии с договором о выдаче преступников, вступившем в силу в 2015 году между двумя странами, и вслед операции «Скайнет», внедренной Пекином для репатриации подозреваемых в коррупции, бежавших за границу.

С французской стороны торговец наркотиками Кристиан Паран, приговоренный в 2014 году судом Марселя к 18 годам тюремного заключения за торговлю кокаином, оставался в бегах в течение нескольких лет и воспользовался возможностью пересечь Атлантику, оставаясь все это время членом организованной преступной группировки и под двумя ордерами на арест. Именно в Колумбии, в конце 2016 года его путешествие закончилось. Колумбийские власти передали его Франции и Кристиан Парен был приговорен в декабре 2017 года к 16 годам тюремного заключения.

Со времен окончания Второй мировой войны Южная Америка стала пристанищем для преступников со всего мира. Рокко Морабито, член калабрийской преступной группировки «Ндрангета» был арестован в Уругвае в сентябре прошлого года, после не менее 23 лет бегства.

Разыскиваемый итальянской полицией, также ставший объектом ориентировки Интерпола, он был одним из самых разыскиваемых Римом преступников, что не помешало ему сменить континент. Как и его коллега Кристиан Паран, он проводил счастливые дни на курорте.

И если, насколько это их касается, правосудие, наконец, настигает, некоторые преступники все еще находятся в бегстве. О чем свидетельствует список самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия, ежегодно публикуемых Интерполом. Некоторые из них разыскиваются более десяти лет…

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