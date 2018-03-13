Пожар в Астане: горели два здания

Площадь составила 500 кв.м.

Пожар на СТО в Астане ликвидирован, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

По данным ведомства, 13 марта в 11.30 час. на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по ул. Сырымбет, 30. По прибытию подразделений Службы пожаротушения ДЧС Астаны к месту вызова было обнаружено, что горит трехэтажный коттедж, 2 и 3 этажи были полностью охвачены огнем.

"Первый этаж коттеджа оборудован под СТО, второй этаж – подсобное помещение, третий этаж – жилой. Позже пожар распространился по кровле на второе близстоящее здание. Площадь пожара двух зданий составила около 500 кв.м.", - сообщили в ДЧС.

Локализовали огонь в 12.29 час., ликвидировали в 12.47 час. Причина пожара устанавливается.

В целях недопущения возникновения пожара Департамент по ЧС Астаны рекомендует:

- соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации электрических проводов и электроприборов;

- не эксплуатировать электроприборы и электрооборудование с проводами и кабелями с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

- не допускать использование самодельных электронагревательных приборов, не оставлять без присмотра электронагревательные приборы;

- система автоматической пожарной сигнализации должна находиться в исправном состоянии, в том числе и первичные средства пожаротушения (огнетушители).

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