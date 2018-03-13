Декларанты или лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, в целях формирования таможенной декларации для подачи ее в информационную систему органов государственных доходов используют программные продукты, соответствующие следующим требованиям:

1) содержание нормативно-справочной информации, обновляемой из электронных справочников и классификаторов, размещаемых на официальном интернет-ресурсе, веб-портале уполномоченного органа в сфере таможенного дела;

2) соответствие структуре и формату электронных копий таможенных документов, установленных в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза;

3) соответствие требованиям информационной безопасности согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности».