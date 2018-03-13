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Утверждены требования к программным продуктам, используемым декларантами или лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела
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Аннотация к документу: Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 266 «Об утверждении требований к программным продуктам, используемых декларантами или лицами, осуществляющими деятельность в сфере таможенного дела, для представления документов и сведений, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (не введен в действие)
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Декларанты или лица, осуществляющие деятельность в сфере таможенного дела, в целях формирования таможенной декларации для подачи ее в информационную систему органов государственных доходов используют программные продукты, соответствующие следующим требованиям:
1) содержание нормативно-справочной информации, обновляемой из электронных справочников и классификаторов, размещаемых на официальном интернет-ресурсе, веб-портале уполномоченного органа в сфере таможенного дела;
2) соответствие структуре и формату электронных копий таможенных документов, установленных в соответствии с таможенным законодательством Евразийского экономического союза;
3) соответствие требованиям информационной безопасности согласно Постановлению Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности».
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