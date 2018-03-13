Утверждены новые Правила маркировки алкогольной продукции и табачных изделий

В целях приведения норм законодательства в соответствие с требованиями действующего с 1 января 2018 года Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года приказом Министра финансов РК от 8 февраля 2018 года № 143 утверждены:

1) Правила маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками;

2) форма, содержание и элементы защиты акцизных марок на табачные изделия;

3) форма, содержание и элементы защиты учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Напомним, что согласно статье 172 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 года налоговыми органами осуществляется контроль за подакцизными товарами в части соблюдения производителями, лицами, осуществляющими оборот подакцизных товаров, банкротными и реабилитационными управляющими при реализации имущества (активов) должника порядка маркировки отдельных видов подакцизных товаров, перемещения подакцизных товаров на территории Республики Казахстан, а также путем установления акцизных постов.

Алкогольная продукция, за исключением виноматериала, пива и пивного напитка, подлежит маркировке учетно-контрольными марками, табачные изделия - акцизными марками.

Маркировку осуществляют производители и импортеры подакцизных товаров, банкротные и реабилитационные управляющие при реализации имущества (активов) должника.

Запрещается оборот подакцизных товаров, подлежащих маркировке акцизными и (или) учетно-контрольными марками, в виде хранения, реализации и (или) транспортировки подакцизной продукции без акцизных и (или) учетно-контрольных марок, а также с марками неустановленного образца и (или) не поддающимися идентификации, кроме случаев, когда подакцизные товары не подлежат обязательной маркировке (пункт 4 статьи172 Налогового кодекса).

После введения в действие приказа от 8 февраля 2018 года признаются утратившими силу:

1. Приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 144 «Об утверждении Правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками, а также формы, содержания и элементов защиты акцизных и учетно-контрольных марок».

2. Приказ Министра финансов РК от 7 декабря 2015 года № 621 «О внесении изменений и дополнения в приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 144 «Об утверждении Правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками, а также формы, содержания и элементов защиты акцизных и учетно-контрольных марок».

3. Приказ Министра финансов РК от 1 августа 2016 года № 418 «О внесении изменения в приказ Министра финансов РК от 27 февраля 2015 года № 144 «Об утверждении Правил маркировки (перемаркировки) алкогольной продукции, за исключением виноматериала и пива, учетно-контрольными марками и табачных изделий акцизными марками, а также формы, содержания и элементов защиты акцизных и учетно-контрольных марок».