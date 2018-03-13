Камерон Диас завершила свою карьеру

По словам её подруги, актриса сейчас как никогда счастлива в семейной жизни и возвращаться в кино она не собирается.

Подруга Камерон Диас проболталась, что та больше не планирует сниматься в кино. По словам Сельмы Блэр, с которой они вместе снимались в фильме "Милашка", актриса завершила карьеру, чтобы проводить больше времени с мужем Бенджи Мэдденом. Об этом 45-летняя звезда рассказала подруге за обедом, сообщает Metro, пишет Life.ru.

"Я обедала с Камерон на днях. Мы говорили о фильме. Мне бы хотелось, чтобы у него появилось продолжение, но Камерон оставила съёмки. Она сказала: "С меня хватит". У неё всё прекрасно в жизни, и я не знаю, что надо сделать, чтобы вернуть её в кино", - Сельма Блэр.

Последним фильмом, где снялась Диас, была музыкальная комедия "Энни", вышедшая на экраны в 2014 году. С тех пор актриса отвергает все предложения по съёмкам. По словам источника, сейчас Диас как никогда счастлива и влюблена, поэтому всё свободное время она хочет использовать по максимуму.

Ранее стало известно, что актриса мечтает родить ребенка от Бенджи, но пока просто наслаждается ролью домохозяйки.

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