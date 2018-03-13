Правила разработаны в соответствии с пунктом 2 статьи 412 и пунктом 2 статьи 413 Кодекса Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» и определяют порядок проведения таможенных досмотра и осмотра (далее - таможенный досмотр (осмотр)).

Формы актов таможенного досмотра (осмотра), заполняемые по результатам проведения таможенного досмотра (осмотра), установлены Решением Комиссии Таможенного союза от 20 мая 2010 года № 260 «О формах таможенных документов» (далее - Решение КТС).

В соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 393 Кодекса при выборе объектов и форм таможенного контроля используется автоматизированная система управления рисками.

Решение о проведении таможенного досмотра (осмотра) принимается руководителем структурного подразделения, уполномоченного на проведение таможенного досмотра (осмотра), либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающим лицом), на основании служебной записки уполномоченного на проведение таможенного досмотра (осмотра) должностного лица (далее - уполномоченное должностное лицо).

Основанием для проведения таможенного досмотра (осмотра) является:

1) при проведении таможенного досмотра:

сработавшие профили риска или метод случайного отбора автоматизированной системы управления рисками, предусматривающие проведение таможенного досмотра;

наличие штампа инспекционно-досмотрового комплекса (далее - ИДК) «Контроль ИДК, под подозрением» на лицевой стороне распечатанного рентген-снимка, проставленного по результатам проведения таможенного контроля таможенным органом отправления;

наличие информации о потенциальном риске (ориентировке) от правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан, Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) или зарубежных стран, с которыми имеются международные соглашения об обмене информацией в таможенных целях;

необходимость идентификации товаров при таможенной очистке в соответствии с условиями заявленной таможенной процедуры предусмотренными законодательством ЕАЭС и Республики Казахстан, за исключение таможенных процедур «Свободная таможенная зона» и «Свободный склад»;

наличие признаков нарушения таможенного законодательства ЕАЭС и Республики Казахстан, ставших известными уполномоченному должностному лицу при применении иных форм таможенного контроля, предусмотренных Кодексом;

2) при проведении таможенного осмотра:

сработавшие профили риска или метод случайного отбора в автоматизированной системе управления рисками, предусматривающих проведение таможенного осмотра.

В случае участия в производстве таможенного досмотра (осмотра) сотрудников службы экономических расследований, руководитель структурного подразделения уполномоченного на проведение таможенного досмотра (осмотра) либо органа государственных доходов (в случае их отсутствия замещающее лицо), принявший решение о проведении таможенного досмотра (осмотра), письменно уведомляется о таком участии до начала таможенного досмотра (осмотра).

Допускается участие в проведении таможенного досмотра (осмотра) должностных лиц иных государственных органов, в том числе по письменному запросу органов государственных доходов.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.