Хронология паводков в Аягозе

На 11 часов 13 марта новых случаев подтопления нет.

Подробную информацию по паводкам в Аягозском районе ВКО сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

11 марта 2018 года с 10:00 часов начали поступать сообщения о подтоплении подворьев по улицам Б.Момышулы, А.Кошкинбаева, Братья Жолдасовых, Есенгазина, Желтоксан, Шакенова и др. Был организован штаб по ликвидации сложившейся обстановки. Проводились работы по откачке воды силами КГП «Аягоз-Су», пожарной части №50.

Около 12:00 часов дня, в связи обильными осадками (два дня шел дождь), уровень малой реки резко поднялся, затапливая дома и подворья вдоль устья. Были мобилизованы все силы и средства гражданской защиты (всего около 40 единиц техники и более 200 человек личного состава). Акимом района было принято решение об объявлении ЧС местного масштаба.

Примерно с 13.30 до 16.30 часов был наибольший пик уровня воды в малой речке. За этот период с одного берега на другой и обратно была организована переправа населения.

Всего было переправлено около 400 человек, из них 30 детей. С места происшествия было эвакуировано 27 человек, из них 13 детей в школу-интернат №6 с горячим питанием. 315 человек из подтопленных домов разместились у своих родственников.

Среднемесячная норма осадков за март по Аягозу за март - 15 мм. Среднее декадное количество осадков за март (норма): 1 декада - 4 мм, 2 декада - 6 мм, 3 декада - 5 мм. По факту за первую декаду марта (с 1 по 10 марта) в Аягозе выпало 9,9 мм осадков (снег, дождь). За ночь 10 марта - 0,7 мм, день 10 марта - 2 мм (дождь), за ночь 11 марта - 2 мм (дождь) на день 11 марта - 21,3 мм (дождь). В сумме за день 10 марта и сутки 11 марта - 25,3 мм. Всего в сумме с 1 по 11 марта - 33,2 мм.

В акимате Аягозского района было создано 4 группы для выявления подтопленных домов и пострадавших. По окончанию работы группы будут направлена информация. На данный момент обстановка стабильная.

На данное время сотрудниками ВРАОСО вдоль реки Аягоз проводятся обход. На 11 часов новых случаев подтопления нет.

В эвакуационном пункте - школе-интернат №6 города Аягоз, работают 2 врача (терапевт, педиатр). Установлено дежурство. Также психолог из Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда провела беседу и оказала психологическую помощь 17 гражданам.

«В основном применяем методики избавления от тревожного состояния и оказываем психологическую поддержки», - рассказала Оксана Петрова, психолог ВРАОСО.

Напомним, ранее министр внутренних дел Калмуханбет Касымов отметил, что на данный момент обстановка в регионе стабилизируется, вода уходит. Аягоз - был самый сложный регион.

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