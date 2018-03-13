Изменения в программу «Нұрлы жер» будут внесены в апреле

Изменения будут предусматривать нормы по увеличению объемов строительства жилья.

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Бакытжана Сагинтаева о мероприятиях Дорожной карты по реализации Пяти социальных инициатив Президента по своим направлениям доложил министр по инвестициям и развитию Женис Касымбек, передает Zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Как отметил спикер, в апреле будут внесены изменения в Программу «Нұрлы жер», которые будут предусматривать нормы по увеличению объемов строительства жилья, а также пересмотру параметров выдачи жилищных займов «Жилстройсбербанком».

Также для подготовки стройплощадок частным застройщикам предлагается рассмотреть ежегодное увеличение финансирования строительства инженерных коммуникаций в районы жилищной застройки с 80 млрд тг до 100 млрд тг.

По третьей инициативе «Повышение доступности и качества высшего образования и улучшение условий проживания студенческой молодежи» министерство является соисполнителем по Дорожной карте.

«Нами в 2015 году разработаны типовые проекты 5, 7 и 9-этажных общежитий по пяти климатическим подрайонам на 104, 184 и 244 мест соответственно», — отметил Ж. Касымбек.

По словам министра, в проектах предусмотрены одноместные и двухместные комнаты. Стоимость квадратного метра составляет 138,4-150,9 тыс. тг. Необходимая документация будет предоставлена в Министерство образования и науки.

В рамках пятой инициативы «Дальнейшая газификация страны» за МИР РК закреплен в Дорожной карте пункт по выдаче заключения Госэкспертизы в июле на ПСД строительства первого этапа магистрального газопровода «Сарыарка».

«В целом, в случае внесения ПСД раньше обозначенного срока, мы готовы рассмотреть и выдать соответствующее заключение в кратчайшие сроки», — заверил Ж. Касымбек.

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