Дело "алматинского потрошителя" поступило в суд

Мужчина подозревается в совершении целого ряда тяжких преступлений, совершенных с особой жестокостью.

Дело в отношении П., подозреваемого в убийстве трех женщин, поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматы, сообщили Sputnik Казахстан в пресс-службе городского суда.

Мужчина подозревается в неоднократно совершенных изнасилованиях, разбоях и убийствах с особой жестокостью, а также в уничтожении чужого имущества.

Судебное разбирательство будет проходить в закрытом режиме. Дата предварительных слушаний еще не назначена. Обвиняемый сейчас находится под стражей.

Напомним, после задержания мужчина, которого пресса назвала "алматинским потрошителем", признался в убийстве двух сестер в Жетысуском районе, где, заметая следы, он сжег частный дом, и в убийстве случайной прохожей.

Последнее преступление произошло в декабре прошлого года близ пересечения проспекта Райымбека с улицей Бокейхана. Согласно предварительным данным источника, преступник захотел изнасиловать случайную прохожую.

Он завел ее в теплотрассу, находящуюся неподалеку. Изнасиловать жертву по каким-то причинам не удалось. Мужчина куском стекла попытался перерезать ей горло, задев артерию. Девушка скончалась на месте. Убийца забрал ее телефон, покинул место преступления и позвонил в "скорую", а также в полицию, назвал адрес и пояснил, что там лежит девушка в крови — врачи могут ее спасти, если успеют. Врачи и сотрудники правоохранительных органов искали жертву преступления не менее 40 минут, так как ее точное месторасположение названо не было, а теплотрасса находилась на определенном расстоянии от дороги. Когда же девушку обнаружили, выяснилось, что она уже мертва.

Полицейские с помощью дополнительного личного состава начали поиски преступника по горячим следам и обнаружили его на территории одного из окраинных микрорайонов.

В ДВД Алматы не подтвердили информацию о том, что преступник вырезал внутренние органы одной из первых жертв. Однако соседи утверждали: убийца отличался особыми извращенными наклонностями.

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